İstanbul beş yılını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İstanbul beş yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş; kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir” dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, geçen hafta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın yapıldığını hatırlattı. “Biz gençliği sınavlarla veya karnelerle bulmadık, bu yolla da kaybetmeyiz, kaybedemeyiz, kaybetmeyeceğiz” diyen Bahçeli, “Ümit ediyorum ki, geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir” ifadelerini kullandı.

MAKUS HALLERİNE SON VERECEĞİZ

Yerel seçimlerin 31 Mart 2024’te yapılacağını belirten Bahçeli, şöyle konuştu: “Stratejik hedefimiz, Cumhur İttifakı’nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip; muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir. İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, diğer tüm büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin, ilçe ve belde belediyelerinin Türkiye’nin yükselen itibarına ve marka değerine müzahir şekilde yönetilmesi tarihi önemdedir.”

TARİHİN GERİSİNE DÜŞTÜ

“İstanbul beş yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş; kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir. Hakeza aynı durum Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir. CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti içi cepheleşmelerden, fısıldayan kulislerden, kongre hesaplarından, hiziplerin rekabetinden, çıkarların yarışından başka bildikleri tek bir şey yoktur ve her şey de ortadadır.”

BU VEBALDEN ARINACAĞIZ

“Türk milleti mahalli idarelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır. Hizmet değil hezimet vadedenlerin şehremini olmaları, bu unvana sahip olmaları hepimiz adına bir vebaldir. Bu vebalden arınacağız, Allah’ın izniyle CHP’nin ve diğer zillet partilerinin yönetimi altındaki belediyelerin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına hep birlikte şahit olacağız.”

Kandil’in kuyruğundan ayrılsınlar

Son günlerde politika faizinin artışı hususunda beklentileri yükseltmek amacıyla iç ve dış lobilerin son derece faal olduklarının gözlemlendiğini dile getiren Bahçeli, “Bize göre bu durum ahlaki, doğru ve hakkaniyetli bir gelişme değildir. MHP’nin faize bakışı bellidir, değişme göstermemiştir. Ancak Türkiye’nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir” değerlendirmelerinde bulundu. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin Hazine yardımına

bloke konulmasına ilişkin başvuruyu reddetmesine dair de “Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım” sözlerini sarf etti.







