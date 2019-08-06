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İSTANBUL

İstanbul Beykoz'da denize giren genç kayboldu

Beykoz'da denize giren genç kayboldu

İstanbul Beykoz'da denize giren 15 yaşındaki 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi AA
Olay yerine gelen kaybolan gencin yakınları fenalık geçirdi.
Olay yerine gelen kaybolan gencin yakınları fenalık geçirdi.

Beykoz'da denize giren 15 yaşındaki 2 çocuktan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu sahilinden serinlemek için denize giren Caner Ş. ile Mustafa Ö. boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahilde durumu gören vatandaşlar denize atlayarak, Caner Ş.'yı kurtardı, ancak Mustafa Ö. gözden kayboldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı.

Deniz yüzeyinde botlarla, deniz altında da dalgıçlar tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bu arada olay yerine gelen Mustafa Ö.'nün yakınları fenalık geçirdi.

İkisini tuttum fakat ikisine gücüm yetmedi

  • Akıntıya kapılan Caner Ş.'yı denizden çıkaran Mehmet Yaşar Altaş, "Buralara girmeyin dedik. Atladım hemen denize ikisini birden tuttum fakat ikisine gücüm yetmedi. Akıntı çok. Çocuklardan birini su yüzeyine çıkardım. Nefes aldı. Hemen kıyıya çıkardık ama diğer çocuk gözden kayboldu. Ancak bir tanesine gücümüz yetti" diye konuştu.

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