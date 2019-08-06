Beykoz'da denize giren genç kayboldu

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İran'ın güdümlü bombaları: Yasin Balaban ve Kaim

İran, 'Yasin', 'Balaban' ve 'Kaim' adını verdiği nokta vuruşu yapan güdümlü bombaları tanıttı. Balaban'ın katlanabilir kanatlarla donatıldığını ve bunun da menzilini arttırabildiğini belirten İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami, Yasin'in de güdümlü bombalardan biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Tuğgeneral, Kaim'in de hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlandığını açıkladı.