Gündem İstanbulda trafiği kilitleyen kaza
İSTANBUL

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Beylikdüzü E-5 yan yolda, iddiaya göre, durağa yanaşmadan yolcu indirmeye çalışan minibüs, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu. 1 kamyon, 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Beylikdüzünde trafiği kilitleyen kaza
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İstanbul'daki kaza, sabah saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yol Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, yol ortasında yolcu indirip bindirmek için aniden duran 34 TMF 94 plakalı minibüse yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 34 VYE 71 plakalı kamyon çarptı. Kamyon sürücüsü ardından da bir otomobile çarparak orta refüje çıktı. Kazada kamyonun çarptığı minibüs ise durakta bekleyen başka bir minibüse ve bir otomobile çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili incelemelerine başladı.

Kaza sırasında yaşananlara tanık olan bir vatandaş, “Zincirleme kaza oldu. Minibüs durağa çıktı. Son anda durdu. Durakta kimseye bir şey olmadı” diye konuştu.

Yaşanan kazayı gören bir başka vatandaş ise “Minibüs durdu arkasındaki araba durdu. Kamyonda duramadan geldi çarptı. Toplam 5 araç kazaya karıştı 1 yaralı var. Durakta bir kadın vardı ucuz atlattı” dedi.
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