Gündem İstanbul Beyoğlunda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

İstanbul Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

İstanbul Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir adamın kucağında çocuğuyla sokaktan geçtikten hemen sonra çatının düştüğü görüldü.

Haber Merkezi AA
Beyoğlu'nda çatı uçması nedeniyle 3 araçta hasar meydana geldi.
Beyoğlu'nda çatı uçması nedeniyle 3 araçta hasar meydana geldi.

Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.

Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

Lodos iş hanının çatısını böyle uçurdu
OYNAT 00:00
Lodos iş hanının çatısını böyle uçurdu
Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı bir binaya ve park halindeki 4 araca maddi hasar verirken, yoldan geçen bir kişi bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu. o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Öte yandan çatının uçması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, bir adamın kucağında çocuğuyla sokaktan geçtikten birkaç saniye sonra çatının düştüğü görüldü.

Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

Türkiye ilk defa yapıldı

Türkiye ilk defa yapıldı

Şekil değiştirebiliyor, başarıyla uçuruldu.
Vazgeçersek bize kıyı bırakmayacaklar

Vazgeçersek bize kıyı bırakmayacaklar

​Erdoğan, Pirireis'in havuza çekilme töreninde konuştu.
İstanbulda korkutan görüntü

İstanbul'da
korkutan görüntü

Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu.
Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da da fırtına yarın etkisini kaybedecek.
Kürtaj bizden çok<br>Batı'da tartışılıyor

Kürtaj bizden çok
Batı'da tartışılıyor

Prof. Dr. M. İhsan Karaman tıbbi konularda fetva tartışmaları hakkında konuştu.
Fırat'ın batısına kaydırılıyor

Fırat'ın batısına kaydırılıyor

​30 araçlık konvoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hareket etti.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Nefes kesen son

Nefes kesen son

​Lider Sivasspor, 1 puanı son dakikada kurtardı.

'İhracat treni' <br>yola çıkıyor

'İhracat treni'
yola çıkıyor

Farklı sektördeki ürünlerin yer aldığı tren Çin'e gidecek.
Katliamın kanıtı<br>işte bu mezarlık

Katliamın kanıtı
işte bu mezarlık

​Srebrenitsa annesi, Nobel Ödüllü yazara tepki gösterdi.
25 bin<br>sivil daha göç etti

25 bin
sivil daha göç etti

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların saldırıları devam ediyor.
4 saatte kontrol altına alındı

4 saatte kontrol altına alındı

Uludağ'daki yangına ekipler güçlükle müdahale etti.
İsrail'de<br>büyük korku

İsrail'de
büyük korku

İsrailli yetkililer gözaltına alınabilir.
Termal turizminde<br>1 milyar dolar gelir

Termal turizminde
1 milyar dolar gelir

2019'da termal tesislere 3 milyon turist geldi.
Kadıköy'de <br>derbi ateşi

Kadıköy'de
derbi ateşi

F.Bahçe bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
4 ile direkt bağlanacak

4 ile direkt bağlanacak

Ege'nin dev projesinde sona yaklaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.