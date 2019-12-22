İstanbul Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.

Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

OYNAT 00:00 Lodos iş hanının çatısını böyle uçurdu Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı bir binaya ve park halindeki 4 araca maddi hasar verirken, yoldan geçen bir kişi bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu. o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. BiP'te paylaş

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Öte yandan çatının uçması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, bir adamın kucağında çocuğuyla sokaktan geçtikten birkaç saniye sonra çatının düştüğü görüldü.

Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.