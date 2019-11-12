Gündem Beyoğlunda ölü bulunan eski İngiliz istihbarat askerine gelen kargoda dikkat çekici detay
İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu'nda ölen eski İngiliz istihbarat subayına gelen kargoda dikkat çekici detay

Beyoğlu'nda ölü bulunan eski İngiliz istihbarat askerine gelen kargoda dikkat çekici detay

İstanbul Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi. Paketin üzerinde Nihad Sarmini'nin adının yazıldığı görüldü. Sarmini'nin Le Mesurier'in ölümüyle ilgili sosyal medyada üzüntüsünü ifade ettiği paylaşımlar yaptığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü.
Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Le Mesurier'in Karaköy'de evinin bulunduğu sokakta sessizlik hakim. Sabah saatlerinde Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi.

James Gustaf Edward Lemesurier

Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini isminin yer aldığı görüldü. Sarmini'nin sosyal medya hesabından eski istihbarat görevlisinin ölümü sonrasında paylaşımlar yaptığı görülürken "Bu sabah büyük bir şok oldu. James Le Mesurier bize her toplantıda "Daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz! derdi. Huzur içinde yatsın" ifadelerini paylaştı.

Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
GÜNDEM
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
  • Sarmini'nin sosyal medya bilgilerinde Suriye İdlib'li olduğu görülüyor. Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü.

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Eşi evin önüne çiçek bırakmak istedi

Le Mesurier'in eşi Hedving Christina'nın arkadaşları gün içinde evin bulunduğu sokağa geldi. Hayatını kaybeden eski İngiliz istihbarat görevlisinin eşinin de evin önüne çiçek bırakmak istediğini belirten kadınlar basın mensuplarını görünce uzaklaştı.

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