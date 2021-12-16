İstanbul Beyoğlu'nda yangın çıktı

Bülbül Mahallesi Granit Sokak'ta 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık kağıt deposu olarak kullanılan binada, yanan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktıktan sonra kaçtı. Tek katlı binadan çıkan dumanı fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi. Çevrede güvenlik önlemi alan itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun duman nedeniyle ekipler müdahalede etmekte zorlanırken, o sırada çalışmaları izleyen yabancı uyruklu bir kadın itfaiyeye yardımcı olmak istedi. Kadın, tüm uyarılara rağmen, tuttuğu hortumla içeriye girmeye çalışırken, yanan bir tahta parçası bina tavanından önüne düştü. Büyük bir panikle geri çekilen kadın, daha sonra itfaiye ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Yanan binanın yanındaki bir iş yerinde çalışan Metin Pek adlı işçi ise alevlerin kendi binalarına sıçramasını engellemek amacıyla bidonla su taşıdı. Metin Pek, "Burası çöp hane. Arkadaşlarımız kağıt falan topluyorlar. Soba yakarken, sobayı düşürmüşler. Düşünce de yangın çıktı, olay bundan ibaret. Şu an içeride kimse yok. İlk anda bir arkadaş vardı, o da hemen çıktı. İtfaiyeye haber verdik, geldiler ve söndürüyorlar" diye konuştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

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OYNAT 00:59 Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyen kadını o sırada çekim yapan vatandaş yalanladı Manavgat'ta yangın bölgesinde röportaj veren bir kadın, bölgede hiçbir önlem alınmadığını ve itfaiye ekiplerinin olmadığını iddia ediyor.



O sırada uzaktan görüntüleri kaydeden bir vatandaş, bölgedeki itfaiye araçlarını ve TOMA'ları cep telefonuyla kaydederek, 'Önlem amaçlı tüm devletin imkanları burada hazır bulunuyor. Helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. Ama bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp, çağırıp bazılarının istedikleri emelleri ulaşması adına çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar.' ifadelerini kullanıyor.



Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak en çok izlenenler arasına girdi.

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