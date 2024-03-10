İstanbul bisiklet şehri olacak

31 Mart seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum sahada vites artırdı. Kurum dün Herkes İçin Spor Federasyonu’nun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisikletle dünyanın en uzun bisiklet hattını oluşturduğu rekor denemesine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve katılımcılarla pedal çeviren Kurum, daha sonra gençlere hitap etti. Bu etkinlikle Türkiye'nin adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdığını belirten Kurum, “Bu rekoru Türk gençliği kırdı” dedi. Gençlerle İstanbul'un geleceğini inşa edeceklerini, İstanbul'u bisiklet şehri haline getireceklerini belirten Kurum, İstanbul'da bisikletin artık bir ulaşım aracı olacağını söyledi. Bisiklet yollarını 2028'e kadar 1000 km'ye, ardından 1500 km'ye çıkaracaklarını vadeden Kurum, “İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisikletle birlikte evinizden çıkacaksınız, okulunuza, işinize gideceksiniz. Skuter ve elektrikli araçlar için park yerleri yapacağız. 2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu. Kurum daha sonra da Pendik’te Ülkü Ocakları buluşmasına katıldı.
Murat Kurum.
#Murat Kurum
#Siyaset
#yerel seçimler
#hizmet
15 dakika önce