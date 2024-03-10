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İstanbul bisiklet şehri olacak

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'u bir bisiklet şehri haline getireceklerini belirterek, “Bisiklet yolu uzunluğunu 1500 kilometreye çıkaracağız. İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak” dedi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 02:56 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

31 Mart seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum sahada vites artırdı. Kurum dün Herkes İçin Spor Federasyonu’nun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisikletle dünyanın en uzun bisiklet hattını oluşturduğu rekor denemesine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve katılımcılarla pedal çeviren Kurum, daha sonra gençlere hitap etti. Bu etkinlikle Türkiye'nin adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdığını belirten Kurum, “Bu rekoru Türk gençliği kırdı” dedi. Gençlerle İstanbul'un geleceğini inşa edeceklerini, İstanbul'u bisiklet şehri haline getireceklerini belirten Kurum, İstanbul'da bisikletin artık bir ulaşım aracı olacağını söyledi. Bisiklet yollarını 2028'e kadar 1000 km'ye, ardından 1500 km'ye çıkaracaklarını vadeden Kurum, “İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisikletle birlikte evinizden çıkacaksınız, okulunuza, işinize gideceksiniz. Skuter ve elektrikli araçlar için park yerleri yapacağız. 2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu. Kurum daha sonra da Pendik’te Ülkü Ocakları buluşmasına katıldı.


Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’
Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Sultanbeyli Mitingi'nde konuştu. İstanbul'un gücünün her yere yeteceğini kaydeden Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını siz doğru kullanırsanız, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye harcarsanız her işi yaparsınız. Ama bunlar gibi reklam bütçesine, deprem bütçesinin 2 katını ayırırsanız iş yapamazsınız. Kaynağı İstanbul, Sultanbeyli için değil, kendi geleceğiniz için harcarsanız, İstanbul, Sultanbeyli üzülür. Maalesef yürüyen merdiveni çalıştıramayan bir anlayış var. Metro duraklarını su basıyor, otobüsler yolda kalıyor, otobüsler yanıyor. Otobüsler eskiden iyi kötü milletimizi götürüyordu, şimdi otobüs de yok. Nereye gitti bu otobüsler? Allah'ın izniyle o yürüyen merdivenleri de metrobüs duraklarını da otobüsü de çalışıp Sultanbeyli'nin hizmetine getireceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya 1 otobüsü bile koyamayan bir anlayış. Ya sen 2 günlük konsere 550 milyon harcayacağına, gel Sultanbeyli'nin otobüs işini, ulaşım sorununu çöz. Çözmezler, böyle dertleri, böyle bir hedefleri yok. Ama inşallah biz 31 Mart'ta onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar."


#Murat Kurum
#Siyaset
#yerel seçimler
#hizmet
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