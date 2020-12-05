Sisin kalkmasının ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişi yeniden başladı

Spor

Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti, şimdi 'var olma' mücadelesi veriyor

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından yarım asır önce kurulan, bu süreçte 10 sezon Süper Lig, 34 sezon 1. Lig'de boy gösteren, bir defa da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle son 4 sezondur 'var olma' mücadelesini sürdürüyor.