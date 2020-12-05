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Gündem Sisin kalkmasının ardından İstanbul Boğazında gemi geçişi yeniden başladı
İSTANBUL

İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı

Sisin kalkmasının ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişi yeniden başladı

İstanbul Boğazı'nda, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi geçişlerinin saat 13.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesi yarım mile kadar düşen ve saat 08.20'de gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı İstanbul Boğazı'nda görüşün bir milin üzerine çıkmasıyla trafiğin açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Boğaz'da çift yönlü gemi trafiğinin saat 13.00 itibarıyla yeniden başladığı duyuruldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların otobüs çilesi: Bir buçuk saattir otobüsü bekliyorum
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Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı.
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağının da muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.
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Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.
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D-100 Karayolu Uzunçayır ve Göztepe'de otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.
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Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatleri az olması nedeniyle şikayet ettikleri belirtti.
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Kadıköy D-100 Karayolu Uzunçayır otobüs durağında bekleyen Eyüp Kutlu Sultanbeyli'ne gideceğim. Sabah 07.00'den beri otobüs durağında bekliyorum. Otobüs hala gelmedi. Yaklaşık bir buçuk saattir otobüsü bekliyorum dedi .
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İşe gitmek isteyen bir vatandaş ise Sabah sefer sayıları az, bekliyoruz. Yarım saat de bir sefer var. Bekliyorum diye konuştu.
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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların otobüs çilesi: Bir buçuk saattir otobüsü bekliyorum
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar Kadıköy'de otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Üsküdar, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi: Kısıtlama nedeniyle bomboşlar
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Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı.
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Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte meydanlar da tamamen boşaldı.
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Galata Köprüsü, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.
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Kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
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Kısıtlama nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü.
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Meydan görevlilere ve güvercinlere kaldı.
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Üsküdar, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi: Kısıtlama nedeniyle bomboşlar
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Üsküdar, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı boş kaldı. Meydanlardaki sakinlik havadan görüntülendi. Meydanlar görevlilere ve güvercinlere kaldı.
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