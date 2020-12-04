İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi geçişleri askıya alındı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
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İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Üç ilde silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.
FOTOĞRAF 7
Olay, Karaca Mahallesi’nde bulunan caminin şadırvanında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki E.D. öğlen saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne giderek korona virüs testi yaptırdı.
. Akşam saatlerinde testinin pozitif olduğunu öğrenen E.D. filyasyon ekibinin eve geldiğini öğrenince evden kaçtı.
Alkol alarak cami avlusuna gelen genç adam burada şadırvandaki camları kırmaya başladı.
Cami bahçesinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın camları parçalayarak kendisine zarar verdiğini görerek bölgeye 112 Acil Ambulans ekiplerini istedi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içerisinde kalan genç adam sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Genç adamın yapılan kontrolleri sonrasında testinin pozitifi çıktığı ve pandemi acil servisine alındığı öğrenildi. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.
Koronavirüs olduğunu öğrenince cinnet geçirdi: Camları kırıp kendine zarar verdi
Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün artarken Düzce'de ilginç bir olay yaşandı. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi. Filyasyon ekibinden kaçan şahıs cami avlusundaki şadırvanın camlarını parçalayıp kendine zarar verdi.