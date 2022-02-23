İstanbul Boğazı'nda sis

\"Yol boyunca herkes bana yardım etti\"<br>Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Muhammed, şöyle devam etti:<br><br>\"Yaklaşık 7 aydır yoldayım, inşallah 5 ay daha yollarda olacağım. Konya'da Mevlana'yı ziyaret ettim, çok mutluyum. Türkiye'den sonra inşallah Suriye'ye gideceğim. Sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'a geçeceğim. Yol boyunca herkes bana yardım etti. İnsanlar evinde misafir etmek istiyor ancak aracımdan başka yerde kalmıyorum. Yolculuk boyunca kullandığım araçta uyuyorum. Namazımı kılıyorum, her şeyi bunun içinde yapıyorum. Aracın üzerine yerleştirdiğim güneş paneli sayesinde elektrik ihtiyacımı gideriyorum. Sıkıntı yaşamıyorum.\"