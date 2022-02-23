İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı ve çevresini sis kapladı.
KÖPRÜLER SİSE BÜRÜNDÜ
Yağışlı ve kapalı havanın etkili olduğu kentte, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü.
Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerliyor.
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Yaklaşık 25 yıldır İngiltere'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki Adam Muhammed, geçtiğimiz yıl ağustosta gördüğü rüya üzerine kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.<br>
Mukaddes topraklara ulaşmak üzere yollara düşen elektrik mühendisi Muhammed, kendi tasarladığı 3 tekerlekli seyyar aracıyla rotası boyunca 7 aydır yolculuğuna devam ediyor.<br>
Hollanda, Avusturya, Almanya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'dan sonra Türkiye'ye ulaşan Muhammed, geceyi özel yapım aracında bulunan yatak kısmında geçiriyor. Adam Muhammed'e Sırbistan'da bulduğu köpek de eşlik ediyor.<br>
Mekke'ye temmuzda ulaşmayı hedefleyen Muhammed, Konya'nın ardından Mersin ve Hatay üzerinden Suriye'ye geçecek. Muhammed, gördüğü rüya üzerine çıktığı yolculuğun detaylarını anlattı.<br><br>
İçindeki sesi dinleyerek yolculuğa çıktığını aktaran Muhammed, \"Uykudan uyandığımda içimdeki ses yürüyerek Mekke'ye gitmemi, insanlara Kur'an'ın değerini, hepimizin kardeş olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gerektiğini hatırlatmamı söyledi. İslam'dan farklı bir inanca sahip olsanız da bu kardeşçe yaşamamıza engel değil. Her dinde iyi insanlar olduğunu anlatmayı, insanlara Allah'ı hatırlatmam gerektiğini hissettim. Başlarda imkansız gibi görünen bu yolcuğu içimdeki güçlü his sayesinde sürdürüyorum\" diye konuştu.<br>
Kendisine eşlik eden köpekle beraber yürüyor<br>Sırbistan'da yanına gelen sokak köpeğinin kendisini bırakmadığını anlatan Muhammed, \"Charlie beni koruyor, onu çok seviyorum, o benim dostum ve yol arkadaşım oldu\" dedi.
\"Yol boyunca herkes bana yardım etti\"<br>Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Muhammed, şöyle devam etti:<br><br>\"Yaklaşık 7 aydır yoldayım, inşallah 5 ay daha yollarda olacağım. Konya'da Mevlana'yı ziyaret ettim, çok mutluyum. Türkiye'den sonra inşallah Suriye'ye gideceğim. Sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'a geçeceğim. Yol boyunca herkes bana yardım etti. İnsanlar evinde misafir etmek istiyor ancak aracımdan başka yerde kalmıyorum. Yolculuk boyunca kullandığım araçta uyuyorum. Namazımı kılıyorum, her şeyi bunun içinde yapıyorum. Aracın üzerine yerleştirdiğim güneş paneli sayesinde elektrik ihtiyacımı gideriyorum. Sıkıntı yaşamıyorum.\"
Her namazdan sonra insanlar için dua ettiğini belirten Muhammed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini bildirdi.<br>
Gördüğü rüyanın izinden üç tekerlekli aracıyla Mekke'ye gidiyor
Uykusunda İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek yola çıktığını gören elektrik mühendisi Iraklı Adam Muhammed, üç tekerlekli seyyar aracıyla kutsal topraklara gidiyor.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 yıl önce hayatını kaybeden babası Ali Haydar Ersoy'un memleketi Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde, kendi adına faydalı bir tesis yapımı için vasiyet ettiği 500 bin dolar, çocukları tarafından 'Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi' kapsamında Antalya Valiliği'ne verildi.
Projeye 2019 yılında başlandı, Ormana'nın tarihi ve kültürel kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.<br>Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB), Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabı bitti. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2019 yılı kararıyla da uygun bulunan projede, o dönemki karşılığı 3,1 milyon TL olan Ali Haydar Ersoy'un 500 bin dolarlık hibesi ve valilik ödeneğiyle birlikte toplam 6 milyon 395 bin TL bedelle Ormana'nın Atatürk Caddesi, köy mezarlığı, okulu, camisi, tüm sokaklarının yol iyileştirmeleri ve aydınlatma çalışmaları geçen yıl tamamlandı.
İlk etabın vatandaşlarca olumlu karşılanmasının ardından ikinci etap için Antalya Valiliği bölgede inceleme yaptı ve yapım tekniği nedeniyle 'düğmeli' olarak anılan tarihi 40 evi yenilemek için 29 Kasım 2021'de ihale açtı. 63 firma davet edildi ve 9'u teklif verdi. İhaleyi yaklaşık 6 milyon liralık teklifle alan şirket, çalışmaya başladı. Taşınmazlar bölge mimarisine uygun konservasyon işleminden geçirilecek.
Antalya Valiliği Kültür Varlıklarını Koruma Müdürü Cemil Karabayram, alanda inceleme yaptı. İkinci etap çalışmaların sürdüğünü anlatan Karabayram, \"Antalya Valimiz Ersin Yazıcı çalışmaları yakından takip ediyor. Betonarme yapılar, bölge mimarisine uygun hale getirilecek. Ayrıca en önemli unsurlardan biri de tarihin taşınmaz kültür varlıkları olan evler, mevcut dokuları konservasyon ve iyileştirme yöntemleri kullanılarak renk doku ve bütünlük algısı yok edilmeyecek. 40 ev yeniden hayat bulacak. Bu kapsamda yürüme yolları, alt yapı sistemleri de yeniden kurgulanarak, Ormana 2023 yılına kültürel turizm alanı olarak kazandırılacak\" dedi.
300 YILLIK GEÇMİŞTEN GELİYOR<br>Antalya'nın İbradı ve Akseki ilçelerinde geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan ve 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evlerin adı mimarisinden geliyor. Sedir katran ağacından kesilen ahşap, birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanılıyor.
Binaya yığılan taşlarda harç ve çimento kullanılmıyor. İskeletin dışarıda kalan kısımları da düğme gibi gözüktüğü için adına düğmeli (pişduvan) evler deniyor.
40 düğmeli ev 6 milyon liraya ihya edilecek
Üç asırlık geçmişi var: 40 düğmeli ev 6 milyon liraya ihya edilecek
Antalya Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un merhum babası Ali Haydar Ersoy'un vasiyeti ile başlanan projede; Ormana'daki 40 düğmeli ev, 6 milyon liraya yeniden düzenlenip, 1 yıl içinde turizme kazandıracak.