İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Yaralı pilot ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü. Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.