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Gündem İstanbul Büyükçekmecede düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
İSTANBUL

İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Düşen eğitim uçağının pilotu ambulans uçakla hastaneye kaldırılmıştı.
Düşen eğitim uçağının pilotu ambulans uçakla hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti. Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı'ndan kalkış yapan Ayjet Uçuş Okulu'na ait eğitim uçağı boş araziye düşmüştü.

Kazada yalnız uçuş yapan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Beytullah Nart ağır yaralı olarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Nart'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.


Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının görgü tanığı: Sağa kaydırmasaydı TEM'e düşme ihtimali vardı
GÜNDEM
Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının görgü tanığı: Sağa kaydırmasaydı TEM'e düşme ihtimali vardı

İstanbul'da bir eğitim uçağı düştü: Uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarıldı
GÜNDEM
İstanbul'da bir eğitim uçağı düştü: Uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarıldı

Yaralı pilot ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
OYNAT 00:59
Yaralı pilot ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü. Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.

İstanbul'da eğitim uçağı düştü
FOTOĞRAF 10
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AYJET Uçuş Okulu'na ait TC-UUG kuyruk tescilli eğitim uçağının Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.
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Uçağın pilotu yaralandı<br> <br> Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye hava ambulansı istendi.
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Yaralı, hava ambulansla hastaneye sevk edildi.
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İstanbul Valiliği: Ambulans helikopter sevk edildi<br> <br> İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi.
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Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir. ifadelerine yer verildi.
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Soruşturma başlatıldı<br><br> Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.
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İstanbul'da eğitim uçağı düştü
İstanbul Büyükçekmece'de özel bir firmaya ait eğitim uçağı boş araziye düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarıldı.
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