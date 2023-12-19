İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır? Areda Survey'den dikkat çeken araştırma

Areda Survey, Türk halkına 'İBB Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır?' sorusunu yönlendirdi.
Areda Survey araştırma şirketi Türk siyasetini yakından ilgilendiren konular hakkında araştırma yapmaya devam ediyor.
Özgür Özel CHP'de bir değişim gerçekleştiremez
Özgür Özel CHP'de bir değişim gerçekleştiremez
Areda Survey, Türk siyasetini yakından ilgilendiren CHP genel başkanlığı değişimini halka sordu. Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada
Türk halkına Özgür Özel ile CHP’de beklenen değişimin gerçekleşme durumuna yönelik soru yöneltildi.
Katılımcıların büyük çoğunluğunu oluşturan yüzde 62,3’ü Özgür Özel ile CHP’de beklenen değişimi sağlamadığı yönünde görüşlerini bildirirken, yüzde 37,7’si CHP’de beklenen değişimin yaşandığını ifade etti.
İBB Başkanlığını hangi parti kazanır?
İBB Başkanlığını hangi parti kazanır?
2024 yerel seçimlerindeki adaylar henüz netleşmemiş olsa da,
Areda Survey, parti bazında bir araştırma gerçekleştirerek katılımcılara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi partinin kazanacağını sordu.
Araştırma sonucuna göre yüzde 46,8 ile AK Parti ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 39,4 ile CHP, üçüncü sırada yüzde 3,9 ile Yeşil Sol Parti (Dem Parti), dördüncü sırada yüzde 3,3 ile İYİ Parti, beşinci sırada yüzde 2,9 ile MHP yer alıyor.
Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?
Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?
Aynı araştırmada katılımcılara hangi partiye oy vermeyi düşündükleri de soruldu ve benzer bir tablo ile karşılaşıldı.
Yüzde 39,1 ile AK Parti, yüzde 26 ile CHP, yüzde 8,5 ile İYİ Parti, yüzde 8,2 ile Yeşil Sol Parti (Dem Parti) ve yüzde 7,1 ile MHP sonucuna ulaşıldı.
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1 saat önce