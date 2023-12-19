İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi parti kazanır? Areda Survey'den dikkat çeken araştırma

Araştırma sonucuna göre yüzde 46,8 ile AK Parti ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 39,4 ile CHP, üçüncü sırada yüzde 3,9 ile Yeşil Sol Parti (Dem Parti), dördüncü sırada yüzde 3,3 ile İYİ Parti, beşinci sırada yüzde 2,9 ile MHP yer alıyor.