Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki depremlere ilişkin, "İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Uraloğlu,
"İstanbul Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk incelemelerimizde kara yollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun"
ifadelerini kullandı.
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