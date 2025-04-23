Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
AFAD'dan uyarı: Telefon hatlarını meşgul etmeyin

AFAD'dan uyarı: Telefon hatlarını meşgul etmeyin

13:5023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."



#afad
#DEPREM
#girmeme
#Hasarlı Bina
#uyarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SON DEPREMLER İSTANBUL: İstanbul'da kaç deprem oldu? En büyük deprem kaç şiddetinde?