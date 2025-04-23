AFAD'dan uyarı: Telefon hatlarını meşgul etmeyin

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
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