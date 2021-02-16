İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu vefat etti

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. 83 yaşındaki Cüceloğlu, eşi tarafından Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine savcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Cüceloğlu, GZT'ye verdiği röportajda, 'Bir şey yapmıştım, babam 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdı. Ben kalakaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermişim; annen yok, kimsen yok. Böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimsen yok... O zaman kimsen yoksa senin hiçbir şey istemeye hakkın yok. Sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsın' sözleri izleyenleri duygulandırmıştı.

