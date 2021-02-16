Gündem İstanbul Emniyet Müdürlüğündan Doğan Cüceloğlunun ölümü ile ilgili açıklama
İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili son dakika açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, "Müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." denildi.

Haber Merkezi DHA
Doğan Cüceloğlu
Doğan Cüceloğlu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yapılan açıklama yaptı. Yapılan açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşıldı"


"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.02.2021 tarihi saat 14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi'nde, meydana gelen olayda; Mehmet Doğan CÜCELOĞLU isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; müteveffanın evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, müteveffa şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede, evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde müteveffa şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu vefat etti
OYNAT 02:04
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu vefat etti
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. 83 yaşındaki Cüceloğlu, eşi tarafından Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine savcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Cüceloğlu, GZT'ye verdiği röportajda, 'Bir şey yapmıştım, babam 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdı. Ben kalakaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermişim; annen yok, kimsen yok. Böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimsen yok... O zaman kimsen yoksa senin hiçbir şey istemeye hakkın yok. Sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsın' sözleri izleyenleri duygulandırmıştı.


Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti: Acı haberi eşi Yıldız Cüceloğlu duyurdu
HAYAT
Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti: Acı haberi eşi Yıldız Cüceloğlu duyurdu
Abone Ol Google News
Sonuç şaşırtıcı

Sonuç şaşırtıcı

​Rus bilim insanlarından dikkat çeken araştırma.
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu, tezgahlar boş kaldı.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

​Bakan Soylu Gara operasyonu ile ilgili Meclis'te açıklama yapıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon İl Kongresinde konuşuyor.

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti: Acı haberi eşi Yıldız Cüceloğlu duyurdu
Hayat

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti: Acı haberi eşi Yıldız Cüceloğlu duyurdu

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu. Alışverişten eve dönen Yıldız Cüceloğlu'nun eşi Doğan Cüceloğlu'nu yerde hareketsiz yatarken bulduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemede ünlü psikologun düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan asker ve polislerimizin kurtarılması için devletin gösterdiği çabaları anlattığı konuşması, HDP’lileri çıldırttı. Soylu’nun süreci tüm şeffaflığıyla ortaya koyduğu konuşmasından rahatsız olan HDP’liler sık sık sözünü kesmeye çalıştı. Bakan Soylu, konuşmasının bir kısmında HDP sıralarından gelen gülüşmeleri de "Gülmeyin, burada şehitlerden bahsediyoruz. Gülmüyoruz biz" cevabıyla susturdu.
Hekimlerden TTB Merkez Konseyi'ne tepki: Katillerin adını anmanızı kim engelliyor?
Gündem

Hekimlerden TTB Merkez Konseyi'ne tepki: Katillerin adını anmanızı kim engelliyor?

İzmir Tabip Odası eski başkanlarından, İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Doktor Suat Kaptaner, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş ile ilgili bir gün sonra yayınladığı, 'Üzüntülüyüz' mesajını eleştirip, PKK’nın adını anmadan yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Kaptaner, "Yaptığınız açıklamada bu katillerin adını neden anamıyorsunuz? Siz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ni, bu tutumunuzla bütün hekimlerin ve bütün Türk milletinin vicdanından koparmış oluyorsunuz. Bu örgütün başından gideceksiniz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.