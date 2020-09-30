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Gündem Meteoroloji son tahminlerini açıkladı İstanbul ve 31 ile yağış uyarısı
ADANA İSTANBUL

İstanbul, Erzurum, Adana, Trabzon, Rize, Kars hava durumu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 31 ile yağış uyarısı

Meteoroloji bugün için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Sıcaklıklar bazı bölgelerde 7 dereceye kadar azalacak

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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