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Gündem Meteoroloji son tahminlerini açıkladı 32 ile yağış uyarısı
ADANA İSTANBUL

Meteorolojiden 32 ile yapış uyarısı! İstanbul, Erzurum, Adana, Trabzon, Rize, Kars hava durumu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 32 ile yağış uyarısı

Meteoroloji bugün için hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Sıcaklıklar bazı bölgelerde 7 dereceye kadar azalacak

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


İstanbul hava durumu: Parçalı bulutlu 24 derece

Ankara hava durumu: Parçalı bulutlu 22 derece

İzmir hava durumu: Az bulutlu 28 derece

Bursa hava durumu: Parçalı bulutlu 25 derece

Adana hava durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece

Antalya hava durumu: Az bulutlu 31 derece

Trabzon hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 derece

Erzurum hava durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Diyarbakır hava durumu: Az bulutlu 33 derece

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı.
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Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Sağanak yağmur yağışla birlikte dolu da yağdı.
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İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Etkili olan sağanak yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.


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