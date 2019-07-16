Gündem Esenyurtta metrobüste yangın
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İstanbul Esenyurt'ta metrobüste yangın

Esenyurt'ta metrobüste yangın

İstanbul Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın meydana geldi. Görevliler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, metrobüs yolunda trafik oluştu, vatandaşlar yürüyerek durağa ulaşmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi IHA
Yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İstanbul'daki yangın, 15:20 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü istikametine devam eden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden yolcular metrobüs sürücüsüne haber verdiler. Aracın motor kısmında çıkan yangına metrobüs görevlilerince müdahale edildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de soğutma işlemi yaparken, metrobüs yolunda yoğun trafik oluştu. Kısa süre sonra yanan metrobüs görevlilerce çekilerek yol tekrar açıldı.

Yoğunluk sırasında bazı vatandaşların durağa yürüyerek gittikleri görüldü.

Metrobüste yangın paniği

Metrobüste yangın paniği

Dumanı fark eden yolcular sürücüye haber verdi.
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