Gündem Eyüpsultanda 4 katlı binanın çatı katında yangın paniği
İSTANBUL

Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatı katında yangın paniği

İstanbul Eyüpsultan'da kumaş üretim atölyesinin bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu çatı katında ve binanın çatısında hasar meydana geldi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Eyüpsultanda 4 katlı binanın çatı katında yangın paniği
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekbi sevk edildi.

Eyüpsultan'daki yangın, Topçular mahallesi İncirlik sokak üzerinde kumaş üretimi yapılan bir atölyenin de bulunduğu 4 katlı binanın çatı katındaki dairede saat 02.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Fatih ve Şişli ilçeleri ile Davutpaşa ve Sultangazi'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatı katına müdahale başlattı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar sırasında çevre ilçelerden ve İSKİ'den araçlarla su desteği sağlandı.

DHA

Yangın, saat 05.30 sıralarında ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu, çatı katındaki daire ve binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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