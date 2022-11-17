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İSTANBUL

İstanbul Fatih'te doğal gaz alt yapı çalışması sırasında patlama: 10 yaralı

Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Fatihte doğal gaz alt yapı çalışması sırasında patlama: 10 yaralı
Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı.

Patlama, saat 20.45 sıralarında, Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3'ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

"YARALANAN İŞÇİLER BURADA YATIYORDU"

Bulunduğu pencereden konuşan bir sokak sakini "Camdan bakıyordum, o anda bir patlama oldu. Ben hemen içeri çekildim. Giriş katta iki kere oldu patlama doğal gazmış..." dedi.

Bir başka sokak sakini ise, "O tarafta işçiler çalışma yapıyordu. Ortalığı şeritle ayırmışlar, eve geliyordum, gelirken bir doğal gaz kokusu vardı. Biz eve girdik 10-15 dakika geçti, patlama oldu. Herkes dışarı çıktı. Orada yaralanan işçiler burada yatıyordu. Bir tanesi ağır yaralıydı. Biz işçilerle konuştuğumuzda 'biz 6 kişiydik, doğal gazı kestik, çalışmayı öyle yaptık, nasıl oldu anlamadı' dediler. Patlama apartmanın giriş katında evde oldu" diye konuştu.

Ali Akbalı da, "Gaz kaçağı vardı, aradık, geldiler gaz kaçağını buldular. Ondan sonra bir daha çalışmaya başladılar. Yol kazılırken patlama sesi duyunca kaçtım o tarafa. 4-5 yaralı vardı, birinci katta engelli kardeşimizde yanma oldu." şeklinde konuştu.

Fatih'te doğal gaz patlaması: 10 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 9
Title
Patlama, saat 20.45 sıralarında, Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokakta meydana geldi.
Title
İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı.
Title
Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Title
Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Title
Bulunduğu pencereden konuşan bir sokak sakini Camdan bakıyordum, o anda bir patlama oldu. Ben hemen içeri çekildim. Giriş katta iki kere oldu patlama doğal gazmış... dedi.
Title
Bir başka sokak sakini ise, O tarafta işçiler çalışma yapıyordu. Ortalığı şeritle ayırmışlar, eve geliyordum, gelirken bir doğal gaz kokusu vardı. Biz eve girdik 10-15 dakika geçti, patlama oldu. Herkes dışarı çıktı. Orada yaralanan işçiler burada yatıyordu. Bir tanesi ağır yaralıydı. Biz işçilerle konuştuğumuzda biz 6 kişiydik, doğal gazı kestik, çalışmayı öyle yaptık, nasıl oldu anlamadı dediler. Patlama apartmanın giriş katında evde oldu diye konuştu.
Title
Ali Akbalı da, Gaz kaçağı vardı, aradık, geldiler gaz kaçağını buldular. Ondan sonra bir daha çalışmaya başladılar. Yol kazılırken patlama sesi duyunca kaçtım o tarafa. 4-5 yaralı vardı, birinci katta engelli kardeşimizde yanma oldu. şeklinde konuştu.
Title
Title
Fatih'te doğal gaz patlaması: 10 kişi yaralandı
İstanbul Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı.


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