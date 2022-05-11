Gündem İstanbul Fatihte markette bıçaklı soygun
3. SAYFA

İstanbul Fatih'te markette bıçaklı soygun

İstanbul Fatih'te elindeki bıçakla markete girerek 30 bin lira gasbeden 34 yaşındaki şüpheli Veysel G. yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbul Fatihte markette bıçaklı soygun
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Fatih, Ayvansaray Mahallesi, Hoca Çakır Caddesi'ndeki markete 3 Mayıs 2022 tarihinde gelen cerrahi maskeli şüpheli, elindeki bıçakla kasada bulunan çalışanı tehdit etti. Kasada bulunan yaklaşık 30 bin lirayı gasbeden şüpheli kaçtı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde markete sabah 10.10'da gelen şüphelinin elindeki bıçakla kasaya yöneldiği ve paraları istediği görüldü. Saniyeler içinde kasadaki parayı alan şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis yaptığı çalışmada gasp olayını gerçekleştiren kişinin Veysel G. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin daha önceden 2 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sonucu şüphelinin 2020 yılında Konya'da iki ayrı marketten bıçak teşhiri ile gasp olayına karıştığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Veysel G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milyonluk gasp
GÜNDEM
Milyonluk gasp
Emsal maaş kararı

Emsal maaş kararı

Yargıtay boşanma sebebi saydı.
Düşmanı tespit edip kendi vuracak

Düşmanı tespit edip kendi vuracak

​Türkiye'ye kızılötesi güç: Hainlerin korkulu rüyası olacak.
Büyük açılışa son üç gün: Test uçuşları yapılıyor

​Etkileyici değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Al-Jazeera'nin muhabiri açılan ateşte öldürüldü.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

Ankara-Konya kara yolunda otomobil yüklü tır devrildi.

Dört otomotiv<br>devi üretimi durduruyor

Dört otomotiv
devi üretimi durduruyor

​Çin kaynaklı tedarik krizi büyüyor.

​Nisan ayında 94 dakika boyunca sallanmıştı.

​İlk aşamada günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.