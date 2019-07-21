Gündem 10 gün arayla soyduğu işyerindeki televizyonu başının üstünde taşıyarak kaçtı
İSTANBUL

İstanbul Fatih'te televizyon hırsızları kamerada

10 gün arayla soyduğu işyerindeki televizyonu başının üstünde taşıyarak kaçtı

Fatih'te bir işyerinin kepenginin demir kesme makası ile keserek soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Kamera görüntülerinde işyerinde giren hırsızların aldığı televizyonu başının üstünde taşıyarak çıktıları görüldü. Ayrıca aynı hırsızların 10 gün önce de işyerini soyan hırsızlar olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te işyerinden televizyon çalan hırsızlar.
Fatih'te işyerinden televizyon çalan hırsızlar.

İstanbul Fatih'te işyerinin kepengini keserek içeriye giren ve televizyon çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEMİR KESME MAKASI İLE GELDİLER TELEVİZYONU ÇALDILAR

Olay, 18 Haziran'da Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir işyerine gelen Ümit D. ve İlker D. işyerinin kepengini demir kesme makasıyla keserek, içeriye girdi. Şüpheliler içeride bulunan televizyonu alarak, kaçtı. Şüphelilerin kepengi keserek içeriye girmeleri ve televizyonu çalarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Fatih'te işyerinden televizyon çalan hırsızlar.

10 GÜN ÖNCE DE SOYAN HIRSIZLAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, 26 Haziran'da Kızılelma Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 16 Haziran'da yine aynı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ümit D. ve İlker D. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA
Fatih'te işyerinden televizyon çalan hırsızlar.

Fatih'te televizyon hırsızları kamerada
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Fatih'te televizyon hırsızları kamerada
Fatih'te iş yerinin kepengini keserek içeriye giren ve televizyon çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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