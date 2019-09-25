İstanbul gece boyu sallanmaya devam etti

İstanbul'da dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da gece boyunca devam etti.

26 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkez verilerine göre, depremin ardından İstanbul ve Marmara Denizi'nde büyüklüğü 1.6 le 3.1 arasında değişen 26 artçı sarsıntı meydana geldi.

Merkez üssü Silivri açıkları olan ve AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları korkuttu. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı.

Depremin ardından ise İstanbul ve Marmara Denizi'nde 26 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, meydana gelen artçı sarsıntılar şöyle:

11:32:51 - 7.5KM - 2.0ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

11:27:06 - 8.5KM - 2.4ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

11:57:22 - 11.8KM - 3.1MW -SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

12:00:57 - 14.9KM - 2.0ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

12:04:08 - 14.8KM - 1.9ML -SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

12:16:45 - 17.9KM - 2.0ML -SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

13:11:07 - 5.3KM - 2.7ML - MARMARA DENİZİ

13:23:08 - 9.3KM - 2.8ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

13:56:51 - 12.5KM - 2.3ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

14:19:15 - 11.8KM - 3.1MW - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

14:22:46 - 21.1KM - 2.0ML - MARMARA DENİZİ

14:32:33 - 12.5KM - 2.4ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

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14:56:32 - 17.9KM - 2.0ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

15:42:39 - 8.2KM - 1.9 ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

16:09:51 - 12.3KM - 2.2ML - MARMARA DENİZİ

16:53:16 - 9.8KM - 2.6ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ

18:05:10 - 14.9KM - 2.4ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

18:47:02 - 8.3KM - 2.0ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

21:03:21 - 7.2KM - 1.6ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

21:59:46 - 12 KM - 1.7ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

23:09:00 - 9.3KM - 1.7ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

23:57:33 - 8.9KM - 1.9ML - SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

00:47:56 - 11.8KM - 1.5ML - MARMARA DENİZİ

01:09:26 - 7.2KM - 1.8ML -SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

05:57:09 - 1 KM - 1.6ML -SİLİVRİ AÇIKLARI İSTANBUL (MARMARA DENİZİ)

06:25:38 - 5.4KM - 1.7ML - MARMARA DENİZİ

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