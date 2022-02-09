Gündem Başakşehirde cam parçaları sanata dönüştü
İSTANBUL

Başakşehir'de cam parçaları sanata dönüştü

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve M.Ö. 3 bin yılına dayanan ve birbirinden farklı küçük parçaların bir araya getirilerek bütünü oluşturduğu “Parçadan Bütüne” cam mozaik karma sergisi, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde ziyarete açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Başakşehirde cam parçaları sanata dönüştü
“Parçadan Bütüne” cam mozaik karma sergisi

Birbirinden farklı küçük parçaların anlamlı ve ahenkli bir bütün oluşturduğu, tarihi M.Ö. 3 bin yılına kadar dayanan mozaik sanatının en güzel örnekleri Başakşehirlilerle buluştu.

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen “Parçadan Bütüne” cam mozaik karma sergisi, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde ziyarete açıldı. Açılış programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Başakşehir Halk Eğitimi Müdürü Aziz Akdoğan ve Başakşehirliler katıldı.

‘ÜRETEN BAŞAKŞEHİRLİNİN YANINDAYIZ’

Başakşehir Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Halime Taşdemir ve 14 kursiyerin 50 eserinden oluşan sergisinin açılışında konuşan Başkan Yasin Kartoğlu, üreten Başakşehirlilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Kartoğlu, “Birbirinden farklı ve küçük parçaları, anlamlı ve ahenkli bir şekilde bir bütüne dönüştüren eğitmenimiz ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyorum; Başakşehirli üretmeyi sever, Başakşehirli sanatseverdir. Bugün üreten ve sanatı seven Başakşehirlilerle birlikteyiz elhamdülillah. Çabaların ve emeklerin ahenk içinde sanat eserlerine dönüşmesine tanıklık ediyoruz” dedi.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLACAK

Türkiye’nin en büyüğü unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde her ay birbirinden değerli eserlerden oluşan sergilere ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak, sizler ürettiğiniz sürece yanınızda olacağız. Ama artık bu alanlar üreten Başakşehirli için yeterli değil. Yakında açılacak olan yeni belediye binamızda İstanbul’un en büyük sergi salonlarından birini de hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı. Başakşehir Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Halime Taşdemir ve 14 kursiyerin 50 eserinden oluşan cam mozaik sergisi, 28 Şubat tarihine kadar Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

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