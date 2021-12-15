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İSTANBUL

Bayrampaşa’da müzik sesleri

Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayrampaşa Mozaik Folk Dans Topluluğu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin de desteğiyle BAYGEM tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya 10 liseden toplam 25 öğrenci katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Bayrampaşa’da müzik sesleri ​
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayrampaşa Mozaik Folk Dans Topluluğu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin de desteğiyle BAYGEM tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya 10 liseden toplam 25 öğrenci katıldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tek tek tebrik etti.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tek tek tebrik etti.

Yarışma boyunca öğrencileri yalnız bırakmayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tek tek tebrik ederken, dereceye giren öğrencilere de ödüllerini takdim etti.

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