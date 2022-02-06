Çekmeköy'de gençler kütüphanelere akın etti

Çekmeköy Belediyesi’nin Eylül ayında dört mahalleye açtığı kütüphaneler genç yaşlı binlerce Çekmeköylü tarafından ziyaret edildi.

Yarıyıl tatilinde sınavlarına ve derslerine çalışan, sakin bir ortamda kitap okumak isteyen gençler kitap kafelerde sıcak çaylarını yudumlayıp keyifli vakit geçirdiler. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Eylül ayında; Ekşioğlu, Cumhuriyet, Mehmet Akif ve Merkez Mahallelerinde her birinin içinde birçok alanda yazılmış toplam 6 bin 500 kitabın yer aldığı kütüphanelerin açılışını yapmıştık. kütüphanelerin dolu olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

GÜNDEM Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz çağrıları cevapladı