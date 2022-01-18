Çekmeköy'de yeni sözleşme için imzalar atıldı

Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy Belediyesi ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında yüzde 120 oran üzerinden Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmıştı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz bir müjde de sözleşmeli personeller için verdi. Belediye meclis salonunda imza töreninde de konuşan Başkan Poyraz “Belediyemizin her kademesindeki mesai arkadaşlarımız bizim için kıymetli. SBugün kanuni olarak belirlenmiş tavan oran üzerinden maaşlarınıza yapılan zammı içeren sözleşmeyi imzalayacağız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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