Gündem Çekmeköyde yeni sözleşme için imzalar atıldı
İSTANBUL

Çekmeköy'de yeni sözleşme için imzalar atıldı

Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy Belediyesi ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında yüzde 120 oran üzerinden Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmıştı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz bir müjde de sözleşmeli personeller için verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Çekmeköyde yeni sözleşme için imzalar atıldı ​
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz sözleşmeli personeller için müjde verdi.

Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy Belediyesi ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında yüzde 120 oran üzerinden Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanmıştı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz bir müjde de sözleşmeli personeller için verdi. Belediye meclis salonunda imza töreninde de konuşan Başkan Poyraz “Belediyemizin her kademesindeki mesai arkadaşlarımız bizim için kıymetli. SBugün kanuni olarak belirlenmiş tavan oran üzerinden maaşlarınıza yapılan zammı içeren sözleşmeyi imzalayacağız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

En başarılı belediye Çekmeköy
GÜNDEM
En başarılı belediye Çekmeköy

Türkiye ve Arnavutlukun ortak mirası

Türkiye ve Arnavutluk'un ortak mirası

Ethem Bey Camisi yeniden ibadete açıldı.
Vaka ve vefat sayısı yükselişte

Vaka ve vefat sayısı yükselişte

​Türkiye'nin 17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Selçuk Bayraktardan kendisini hedef alan profesöre okkalı yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ vurgusu.
2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.