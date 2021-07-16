Gündem İtinayla rögar kapağı çalınır
İSTANBUL

İtinayla rögar kapağı çalınır!

İstanbul Avcılar'da at arabası ile gezen 2 kadın şüpheli, apartmanın önündeki rögar kapaklarını sökerek çaldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haber: İtinayla rögar kapağı çalınır!
Rögar kapaklarının kadınlarca çalınma anı böyle kaydedildi.

Olay, dün saat 06.50 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan apartmanın önünde gerçekleşti.

At arabası ile gelen 2 kadın, sokak üzerinde gezmeye başladı. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan kadınlar, apartmanın önündeki rögar kapaklarını hedef olarak seçti.

kapakların yerinde olmadığını görülünce güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi.
kapakların yerinde olmadığını görülünce güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ FARKETTİ

Söktükleri kapakları, at arabasına yükleyen 2 şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah apartmanın altındaki dükkanlarını açmak için gelen iş yeri sahipleri kapakların yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceldi.

Polis ekiplerinin şüphelileri, yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Polis ekiplerinin şüphelileri, yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Yaşanan hırsızlığı gören dükkan sahipleri, kayıtlarla beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin şüphelileri, yakalamak için çalışmaları sürüyor. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çanakkale'de kısıtlamayı fırsat bilip rögar kapaklarını çaldılar
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Çanakkale'de kısıtlamayı fırsat bilip rögar kapaklarını çaldılar
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokaklardaki rögar kapaklarını ve yağmur suyu mazgallarını çaldı. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, ilçede 25'e yakın yağmur suyu mazgal kapağı ile kanalizasyon rögar kapağının çalındığını söyledi. Kapakların çalındığı yerlere dubalar konulup, şerit çekilerek önlem alındı.


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