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İSTANBUL

Sultanbeyli’den istihdam hamlesi

Sultanbeyli Belediyesi, Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi için paydaşlarla projenin yürütülmesiyle ilgili mutabakat imzaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Sultanbeyli’den istihdam hamlesi
Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi

Sultanbeyli Belediyesi, Meslek Edindirme ve İstihdam Projesi için paydaşlarla projenin yürütülmesiyle ilgili mutabakat imzaladı.

İmza törenine İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Kara katıldı. Lise eğitimi kesintiye uğrayanlara büyük fırsat sunan proje; hem okul hem de çalışma imkânı sunuyor.

Projede herhangi yaş sınırlaması bulunmuyor. Projeye başlayan öğrenciler, haftada 1 gün okulda teorik eğitim, işletmelerde 4 gün pratik eğitim alacak. 33 alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı sunan projede, öğrencilerin sigortası düzenli olarak ödenecek ve kursiyerler maaş alacak. Ayrıca projeye katılanlar okul bitiminde diploma da almış olacaklar.

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