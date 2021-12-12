Veliefendi’de dönüşüm olacak

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde bulunan ‘İşçi Blokları’nın malikleriyle bir araya gelen, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Velifendi’de dönüşümün olacağına inandığını söyledi.
Yaşanan süreci özetleyerek maliklere anlatan Başkan Arısoy, “Rezerv Konutlar sayesinde, takasa konu edilen alandaki komşularımız, daha evleri yıkılmadan yeni evlerine yerleşmiş olacaklar. Komşularımızın depreme dayanıklı, güvenli evlerde yaşamasını istiyoruz. Gayemiz, Zeytinburnu’muzun kentsel dönüşümüne bir katkı daha sağlamaktır” dedi.