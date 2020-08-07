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Gündem Güngörende korku apartmanı Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor
İSTANBUL

İstanbul haberleri:

Güngören'de korku apartmanı: Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor

İstanbul Güngören'de, duvarları ve kolonlarında çatlaklar oluşan 5 katlı binadaki çökme riski mahalle sakinlerini korkutuyor. Binada oturanlarda çaresizlik içinde. Belediye ekipleri tarafından karot örneği alınıp boşaltma kararı alınan bina çökme riski taşıyor. Bina sakinleri ile çevredekiler yetkililerden yardım istiyor. Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, "Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar." dedi.

Haber Merkezi DHA
Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor.
Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor.

Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 40 yıllık binada, kolonları ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma riski var.

Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor.

9 daireden oluşan 40 yıllık binada 3 aile evlerinde kalmayı sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre belediye ekipleri tarafından karot örneği alınıp boşaltma kararı alınan bina çökme riski taşıyor. Binanın arka bölümünde bulunan duvarların birbirinden ayrıldığı görülürken, balkonlarında derin çatlaklar olduğu ve beton içindeki demirlerin ortaya çıktığı gözlendi. Bina sakinleri ile çevredekiler yetkililerden yardım istiyor.

Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor.

"BİNAYA KORKARAK GİRİYORUZ"

Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Çökme riski var, çalışamıyoruz. Şuan dükkanım kapalı dükkan bulunca taşınmayı düşünüyorum. Binaya korkarak giriyoruz. Sallantı olduğunda yıkılacak diye korkuyorum. Belediyeye başvuruldu. Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar."

Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Binada oturan Serap Baykara ise,şöyle konuştu:

"Burada oturuyorum. Binamız hasarlı. Yapılacak, bizim de çok az bir süremiz kaldı. Burada yaşamaya korkuyoruz çoluk çocukla. Kiralar çok pahalı. Geçim de kolay değil. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz. Korkuyorum çocuklarımla sabaha kadar uyumak kolay değil. Hasarlı bina. Ufacık bir deprem olsa bina yıkılacak. Can güvenliğimiz yok. Çatlak, yarık, kolonlar patlak. Her türlü hasar var. Belediye gelip hasar tespiti yaptı."

Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor.

Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor.

Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor.

Güngören'de korku apartmanı: Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor
FOTOĞRAF 17
Title
Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 40 yıllık binada, kolonları ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma riski var.
Title
9 daireden oluşan 40 yıllık binada 3 aile evlerinde kalmayı sürdürüyor.
Title
Edinilen bilgiye göre belediye ekipleri tarafından karot örneği alınıp boşaltma kararı alınan bina çökme riski taşıyor.
Title
Binanın arka bölümünde bulunan duvarların birbirinden ayrıldığı görülürken, balkonlarında derin çatlaklar olduğu ve beton içindeki demirlerin ortaya çıktığı gözlendi.
Title
Bina sakinleri ile çevredekiler yetkililerden yardım istiyor.
Title
Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Çökme riski var, çalışamıyoruz. Şuan dükkanım kapalı dükkan bulunca taşınmayı düşünüyorum. Binaya korkarak giriyoruz. Sallantı olduğunda yıkılacak diye korkuyorum. Belediyeye başvuruldu. Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar.
Title
Binada oturan Serap Baykara ise,şöyle konuştu:
Title
Burada oturuyorum. Binamız hasarlı. Yapılacak, bizim de çok az bir süremiz kaldı. Burada yaşamaya korkuyoruz çoluk çocukla. Kiralar çok pahalı. Geçim de kolay değil. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz. Korkuyorum çocuklarımla sabaha kadar uyumak kolay değil. Hasarlı bina. Ufacık bir deprem olsa bina yıkılacak. Can güvenliğimiz yok. Çatlak, yarık, kolonlar patlak. Her türlü hasar var. Belediye gelip hasar tespiti yaptı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Güngören'de korku apartmanı: Adeta ortadan ayrılacak gibi olan bina çökme riski taşıyor
İstanbul Güngören'de, duvarları ve kolonlarında çatlaklar oluşan 5 katlı binadaki çökme riski mahalle sakinlerini korkutuyor. Binada oturanlarda çaresizlik içinde. Belediye ekipleri tarafından karot örneği alınıp boşaltma kararı alınan bina çökme riski taşıyor. Bina sakinleri ile çevredekiler yetkililerden yardım istiyor. Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, "Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar." dedi.
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