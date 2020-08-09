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Gündem Kadıköy ve Bakırköyde değnekçi işgali Boş sokak için 10 TL
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Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali: Boş sokak için 10 TL

İstanbul'da Kadıköy ve Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkan değnekçiler, vatandaşlardan haksız para alıyor. Korsan otoparkçılar ücretsiz olan otoparkları para karşılığı kullandırıyor. Değnekçiler boş sokak için 10 TL istiyor.

Haber Merkezi DHA
Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor.
Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor.

İstanbul Kadıköy'de çekilen görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSPARK'a ait cadde ve yol üzerinde bulunan otoparklardaki görevlilerin mesaisinin bitmesinin ardından ortaya çıkan "Değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılar, gece saatlerinde ücretsiz olan otoparkları vatandaşlara parayla kullandırıyor.

Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor.

Gelip geçen araçlara el işareti yapan değnekçiler, boş olan yerlere araçları yönlendiriyor. Boş olan yerlere aracını park eden vatandaşların yanına yaklaşan değnekçiler, haksız para talep ediyor. Araçlarına zarar verilmesinden endişe duyan vatandaşlar değnekçilere para veriyor.

Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor.

BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA

Bakıröy'de ise boş sokaklarda bekleyen değnekçiler, sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor. Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek buralara aracını park edebileceğini söylüyor.

Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor.

Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali: Boş sokak için 10 TL
FOTOĞRAF 8
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İstanbul Kadıköy'de çekilen görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSPARK'a ait cadde ve yol üzerinde bulunan otoparklardaki görevlilerin mesaisinin bitmesinin ardından ortaya çıkan Değnekçi diye tabir edilen korsan otoparkçılar, gece saatlerinde ücretsiz olan otoparkları vatandaşlara parayla kullandırıyor.
Title
Gelip geçen araçlara el işareti yapan değnekçiler, boş olan yerlere araçları yönlendiriyor.
Title
Boş olan yerlere aracını park eden vatandaşların yanına yaklaşan değnekçiler, haksız para talep ediyor.
Title
Araçlarına zarar verilmesinden endişe duyan vatandaşlar değnekçilere para veriyor.
Title
Bakıröy'de ise boş sokaklarda bekleyen değnekçiler, sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor.
Title
Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek buralara aracını park edebileceğini söylüyor.
Title
Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor.
Title
Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali: Boş sokak için 10 TL
İstanbul'da Kadıköy ve Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkan değnekçiler, vatandaşlardan haksız para alıyor. Korsan otoparkçılar ücretsiz olan otoparkları para karşılığı kullandırıyor. Değnekçiler boş sokak için 10 TL istiyor.
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