Gündem Kadıköyde park halindeyken yanan kamyonette 2 kişi ölü bulundu
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Kadıköy'de park halindeyken yanan kamyonette 2 kişi ölü bulundu

Kadıköy'de park halindeyken yanan kamyonette 2 kişi ölü bulundu

Kadıköy'de bir otoparkta park halindeyken yanan kamyonette 2 ceset bulundu. İki erkeğe ait olan ve kimlikleri tespit edilemeyen cesetler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hasanpaşa Mahallesi Ahmet Rasim Sokak'ta otopark olarak kullanılan bir alanda park halindeki kapalı kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan yükselen dumanları fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki erkek cesedi bulundu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta 2 kişinin cesedi bulundu.

İki erkeğe ait olan ve kimlikleri tespit edilemeyen cesetler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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