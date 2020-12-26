Polisten kaçarken otomobil çarptı

Kangal köpeklerinin kış aylarında en mutlu günlerini geçirdiklerini söyleyen Yalçınkaya, Kangal köpekleri yazın sıcaktan bunalır ve zorlanabilirler ama kışın eksi 30 eksi 40 derecede hiçbir rahatsızlık duymaksızın hayatlarını devam ettirebilecek bir yapıya sahiptirler. Kurt vahşi bir canlı. Günlük hayatını devam ettirebilmek için bir şekilde beslenebilmesi lazım. Kurt yakalayabildiği doğadaki canlıları yakalıyor. Yakalayamazsa koyun sürülerine saldırıyor. Eğer iyi bir saf ve orijinal Kangal köpeği sürüde ise kurt onu sesinden dahi ne kadar sağlam ve karakterli bir canlı olduğunu anlayıp o sürüye yaklaşmayabiliyor. Başka bir sürüde 5 tane bile Kangal olmayan köpek varsa o sürüye gelip, koyunları alabiliyor ya da zarar verebiliyor. Ama böyle orijinal ve sağlam Kangalların olduğu sürülere yaklaşmaya cesaret edemiyorlar. Kangallar, kurtlara içgüdüsel bir korku salıyor diye konuştu.