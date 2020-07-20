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Gündem İstanbul Haliç Köprüsünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İSTANBUL

İstanbul Haliç Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul Haliç Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul Haliç Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle, haftanın ilk iş gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz'da köprü üzerinde çalışma başlatılmıştı.

Haber Merkezi DHA
Haliç Köprüsü üzerinde trafik durma noktasına geldi.
Haliç Köprüsü üzerinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Haliç Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi.

İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Haliç Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi.


Trafik durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
FOTOĞRAF 12
Title
İstanbul Haliç Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle, haftanın ilk iş gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Title
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Title
İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Title
Trafik durma noktasına geldi.
Title
Title
(Havadan fotoğraflar) Haliç'te trafik yoğunluğu
Title
Title
(Havadan fotoğraflar) Haliç'te trafik yoğunluğu
Title
(Havadan fotoğraflar) Haliç'te trafik yoğunluğu
Title
(Havadan fotoğraflar) Haliç'te trafik yoğunluğu
Title
(Havadan fotoğraflar) Haliç'te trafik yoğunluğu
Title
Haliç Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul Haliç Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle, haftanın ilk iş gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik durma noktasına geldi. 18 Temmuz'da köprü üzerinde çalışma başlatılmıştı.


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