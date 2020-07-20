İstanbul Haliç Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul Haliç Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul Haliç Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle, haftanın ilk iş gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz'da köprü üzerinde çalışma başlatılmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.