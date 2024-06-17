İstanbul Havalimanı ikinci uçuş rekorunu kırdı

Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı arifesi olan 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'ndan bin 642 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakamla İstanbul Havalimanı en yüksek ikinci uçuş trafiğini yakalarken, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma ünvanını da sürdürdü.