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İstanbul Havalimanı ikinci uçuş rekorunu kırdı

İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı arifesi olan cumartesi günü gerçekleştirilen bin 642 seferle en yüksek ikinci uçuş rekorunu kırdı. Tüm zamanların uçuş rekoru, İstanbul'da 11 Haziran 2023'te oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı günündeki bin 690 uçuşla kırılmıştı.

14:08 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:13 - 17/06/2024 Pazartesi
DHA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

9 günlük Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğu yaşanmasına neden olmuştu.

Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı arifesi olan 15 Haziran Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'ndan bin 642 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakamla İstanbul Havalimanı en yüksek ikinci uçuş trafiğini yakalarken, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma ünvanını da sürdürdü.

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların uçuş rekoru ise, İstanbul'da 11 Haziran 2023'te Manchester City-İnter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı günü kırılmıştı. Söz konusu tarihte İstanbul Havalimanı'nda bin 794 uçuş planlanmış, bin 690 uçuş gerçekleşmişti.

#İstanbul Havalimanı
#Kurban Bayramı
#City
#İnter
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