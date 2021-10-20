Gündem İstanbul Havalimanı yolunda yangın çıktı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı yolunda yangın çıktı

Kuzey Marmara otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde karton yüklü kamyonette yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbul Havalimanı yolunda yangın çıktı
Karton yüklü kamyonet alev alev yandı

Kuzey Marmara otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde karton yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Kamyonetin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, yangın saat 07.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Ankara istikameti İstanbul Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki karton yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kamyoneti alev topuna döndüren yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen araçtan geriye sadece demir yığını kaldı. Aracın yanma anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi o sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ABD'de korkutan kaza: Alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı
FOTOĞRAF 10
Title
Teksas Halk Güvenliği İdaresince yapılan açıklamada, içinde 18 yolcu ve 3 mürettebat bulunan özel bir uçağın Houston şehrinden Boston’a gitmek üzere havalanmaya çalışırken pistten çıktığı ve bariyerlere çarparak alev aldığı belirtildi.
Title
Yolcular ve mürettebatın, MD-87 tipi uçaktan güvenli şekilde çıkmayı başardığı, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği aktarıldı.
Title
Uçağın kuyruk kısmı dışında tamamen yandığı görülen kazada, sadece iki yolcunun bel ağrısı ve solunum zorluğu şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Title
Bir iş adamına kayıtlı uçaktaki yolcuların Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıktığı, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Title
Teksas Halk Güvenliği İdaresi Sözcüsü Stephen Woodward, \"Bu güzel bir gün, birçok insan için kutlanması gereken bir gün.” ifadesini kullandı.
Title
ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.
Title
Title
Title
Title
ABD'de korkutan kaza: Alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı
ABD'nin Teksas eyaletinde pistten çıkarak bariyerlere çarpıp alev alan uçak yürekleri ağızlara getirdi. Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıkan 18 yolcu ve 3 mürettebat alev alan uçaktan kurtarılırken, yangın sonrası uçak küle döndü.

Anamur'da orman yangını
GÜNDEM
Anamur'da orman yangını

Lastik deposu alev aldı
GÜNDEM
Lastik deposu alev aldı
Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.