İstanbul Havalimanı yolunda yangın çıktı

Kuzey Marmara otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde karton yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı. Kamyonetin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre, yangın saat 07.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Ankara istikameti İstanbul Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki karton yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kamyoneti alev topuna döndüren yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen araçtan geriye sadece demir yığını kaldı. Aracın yanma anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi o sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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FOTOĞRAF 10 Teksas Halk Güvenliği İdaresince yapılan açıklamada, içinde 18 yolcu ve 3 mürettebat bulunan özel bir uçağın Houston şehrinden Boston’a gitmek üzere havalanmaya çalışırken pistten çıktığı ve bariyerlere çarparak alev aldığı belirtildi. Yolcular ve mürettebatın, MD-87 tipi uçaktan güvenli şekilde çıkmayı başardığı, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği aktarıldı. Uçağın kuyruk kısmı dışında tamamen yandığı görülen kazada, sadece iki yolcunun bel ağrısı ve solunum zorluğu şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bir iş adamına kayıtlı uçaktaki yolcuların Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıktığı, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Teksas Halk Güvenliği İdaresi Sözcüsü Stephen Woodward, \"Bu güzel bir gün, birçok insan için kutlanması gereken bir gün.” ifadesini kullandı. ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi. ABD'de korkutan kaza: Alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı ABD'nin Teksas eyaletinde pistten çıkarak bariyerlere çarpıp alev alan uçak yürekleri ağızlara getirdi. Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıkan 18 yolcu ve 3 mürettebat alev alan uçaktan kurtarılırken, yangın sonrası uçak küle döndü. BiP'te paylaş

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