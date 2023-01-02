Gündem İstanbul Havalimanında divert rekoru
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı’nda divert rekoru

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen 50 uçak İstanbul Havalimanı’na divert etti.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Havalimanı’nda divert rekoru
İstanbul Havalimanı (Fotoğraf: Arşiv)

İstanbul genelende etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapamayan 50 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı ise açıldığı günden bu yana en çok divert eden uçaklara ev sahipliği yaparak rekor kırdı.

İstanbul Anadolu Yakası’nda yoğun sis etkili oldu
ÖZGÜN
İstanbul Anadolu Yakası’nda yoğun sis etkili oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi tarafın yapılan yazılı açıklamada, “Anadolu yakasında etkilisi olan ve görüş mesafesini düşmesine neden olan yoğun sis hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Sisin Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde etkisini artırması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20’de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20’de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00’da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir" denilmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanına inemeyen 50 uçak İstanbul Havalimanı’na indi

Sisin görüş mesafesinin azaltmasından dolayı sabah 06.20 itibariyle uçuş trafiğine kapatılmasının ardından uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 50 uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. Bu rakamla birlikte İstanbul Havalimanı açıldığı günden bu yana divert eden 50 uçağa ev sahipliği yaparak rekor kırdı.
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