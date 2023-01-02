İstanbul Havalimanı’nda divert rekoru

İstanbul genelende etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapamayan 50 uçak İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı ise açıldığı günden bu yana en çok divert eden uçaklara ev sahipliği yaparak rekor kırdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi tarafın yapılan yazılı açıklamada, “Anadolu yakasında etkilisi olan ve görüş mesafesini düşmesine neden olan yoğun sis hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Sisin Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde etkisini artırması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20’de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20’de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00’da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir" denilmişti.