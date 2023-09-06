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İstanbul Havalimanı'nda ilaç operasyonu: 998 adet kaçak kanser ilacı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kanser tedavisinde kullanıldığı belirlenen ve sahte belgeler düzenlenerek yurt dışına gönderileceği tespit edilen 998 adet kaçak ilaca el konuldu.

11:46 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
998 adet kaçak kanser ilacı ele geçirildi

998 adet kaçak kanser ilacı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kanser tedavisinde kullanıldığı belirlenen ve sahte belgeler düzenlenerek yurt dışına gönderileceği tespit edilen 998 adet kaçak ilaca el konuldu.


Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den ilaç ihracatı yapacak bir firmayı inceleme altına aldı.


Firmanın, iç piyasadan topladığı ilaçları, sahte izin belgeleriyle yurt dışına göndereceği tespit edildi. Ekipler, firmanın İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki gönderisini fiziki olarak kontrol ederken, ilaçların kanser tedavisinde kullanıldığı belirlendi.


Firmanın bulunduğu adrese de operasyon düzenlendi. Bu adreste tespit edilenlerle toplam 988 adet ilaca el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.



#Gümrük Muhafaza
#ilaç
#istanbul havalimanı
#kaçak
#Ticaret Bakanlığı
29 dakika önce
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