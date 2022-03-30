Ticaret Bakanlığı'ndan Katar iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığı, "Bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında Katar’a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı yönünde haberler yer almıştır.
2021 yılı Kasım-Aralık döneminde Katar’a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 22 bin 600’dür. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde ise Katar’a 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı Mart ayında Katar’a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapılmıştır.
Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155.736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar’a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72.005’tir." şeklinde açıklamada bulundu.