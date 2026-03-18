İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Bayramı yoğunluğu

16:4518/03/2026, Çarşamba
İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Bayramı yoğunluğu başladı. Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı boyunca 297 ek sefer planladığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı’nda Ramazan ayının son günlerinde hareketlilik başladı. Bayram nedeniyle memleketlerine ya da tatile gitmek isteyen yolcular, havalimanında yoğunluğa neden oldu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından terminalde bir dizi önlem alındı.

Tatilde arkadaşlarını görmeye gittiğini söyleyen Aybüke İnci "Okulum tatil oldu. Bayram tatili için Fethiye’ye gidiyorum. Gezeceğim, arkadaşlarımı göreceğim" dedi.

Bir diğer yolcu Yaşar Çebi tedavi için memleketinden İstanbul’a geldiğini ifade ederek, "Tedavi için İstanbul’a gelmiştim. Bayram dolayısıyla memleketim Trabzon’a dönüyorum. Sevinçliyim, inşallah her şey güzel olur" şeklinde konuştu.

Brezilyalı yolcu Laura Mazzola tatil için Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Türkiye’ye tatil için geldim. Manchester’da yaşıyorum ancak aslen Brezilyalıyım. 5 günlüğüne İstanbul’u gezmeye geldim ve Manchester’a geri dönüyorum" ifadelerine yer verdi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, bayram nedeniyle 297 ek sefer düzenlendiklerini açıkladı. Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm misafirlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, güvenli ve keyifli yolculuklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


