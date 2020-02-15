Gündem İstanbul Havalimanında tepki çeken görüntü Otomata yumruk atıp tekmeledi
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı’nda tepki çeken görüntü: Otomata yumruk atıp tekmeledi

İstanbul Havalimanı’nda otopark otomatına tekme ve yumruklar ile saldıran şahıs güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Haber Merkezi İHA
Otopark otomatına saldıran şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Otopark otomatına saldıran şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Havalimanı’nda bulunan otoparkın otomatının yanına gelen bir kişi, otomatın içerisine para attıktan sonra otomatı önce yumruklamaya daha sonra ise tekmelemeye başladı.

Şahsın eylemini bir süre aynı şekilde sürdürdüğü görüldü. Şahsın o anları otomatın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otopark otomatına saldıran şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sosyal medyada yayımlandıktan sonra büyük tepki çekti. Birçok kişi şahsın kamu malına zarar verdiğini belirterek yakalanmasını istedi.

Görüntüleri İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Otopark otomatına saldıran şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Samsunlu, “Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. Vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazminat hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu otopark ödeme cihazını tekmeledi
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İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu otopark ödeme cihazını tekmeledi
İstanbul Havalimanı'nda otopark ödeme noktasına gelen bir yolcu, otopark ücretini ödemek için cihaza parasını koyduktan sonra belirlenemeyen bir nedenle cihazı tekmeledi. O görüntüleri İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu sosyal medya hesabından paylaştı.


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