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İSTANBUL

İstanbul Havalimanında uçuşlar artarak devam ediyor

İstanbul Havalimanında dün saat 12.00’den itibaren kademeli olarak yeniden başlayan seferler, artarak devam ediyor. İkinci pistin de devreye girdiği havalimanında, bugün toplam 681 seferin gerçekleştirilme planlanıyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Havalimanında uçuşlar artarak devam ediyor
İptaller nedeniyle daha önce uçamayan yolcular da gitmek istedikleri şehirlere seyahat başladı.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanındaki uçuşlar geçici olarak durmuş, yaklaşık 22 saatlik ara sonrası dün saat 12.00’de yeniden başlamıştı. Başlayan seferler bugünde kademeli olarak artmaya devam ediyor. İptaller nedeniyle daha önce uçamayan yolcular da gitmek istedikleri şehirlere seyahat başladı.

Biletlerini yenileyen yolcular, uçmak için check-in kontuarlarında yoğunluk oluşturdu. Biletleme işlemlerini tamamlayan yolcular daha sonra uçağa geçti.

İHA

"Üç gündür buradayız gitmemiz gerekiyor artık"

Kar nedeniyle uçakları iptal olduğu için Muş’a gidemediklerini belirten yolculardan Fehmi Güler, “Pazar günü pistte kalan uçaklardan biri bizimdi. 12 saat uçakta kaldık. İnşallah bugün gideceğiz üç gündür buradayız. Gitmemiz gerekiyor artık. Bugün uçağımız kalkacak öyle bilgi aldık, uçağa gideceğiz” dedi.

Şırnak’a gittiğini belirten yolculardan İdris Üstün ise, “Çok mağdur olduk ama şuan gidebildiğimiz için seviniyoruz. Mutlaka gitmemiz lazım yoka işimizden ve planlarımızdan geri kalıyoruz. İnşallah bugün de iptal olmaz” diye konuştu.

İHA

Buzlanmaya karşı uçaklara de-icing uygulaması

Yolcularını aldıktan sonra kalkış için piste en yakın noktaya gelen uçaklara, burada buzlanmaya karşı önleyici özel bir sıvı olan de-icing işlemi uygulanıyor. De-icing işlemi tamamlanan uçaklar sırayla havalanıyor. Kademeli olarak artan seferlere ilişkin YHY’den yapılan açıklamada ise bugün saat 07.00-13.00 arasında İstanbul Havalimanı’ndan 131 uçağın iniş-kalkış yapmasının planlandığı belirtilmişti.

İHA

İkinci pist de devreye girdi

Öte yandan İGA’ karla mücadele ekiplerinin de aralıksız olarak kar temizleme çalışmaları da sürerken ikinci pist uçaklara hizmet vermeye başladı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’dan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada ise, “Olumuz hava şartlarından dolayı geçici süreyle durdurulan uçuş operasyonları, yapılan çalışmalar sonucunda normale dönmüştür. Bugün havalimanımızda 681 uçak iniş ve kalkışı olaylanmıştır. 2 pistimiz açılmış olup 3’üncü pistimiz gün içerisinde operasyona açılması öngörülmektedir. Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır. Havaist seferleri, havalimanı-şehir merkezi düzenli olarak yapılmaktadır. Uçuşu olan tüm yolcularımızın, uçuşlarını kontrol ederek havalimanımıza gelmelerini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

İstanbul ve 32 ile kodlu uyarı
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br>
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Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.<br>
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Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.<br>
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Yurt genelinde sıcakların, Trakya ile iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.<br>
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Rüzgar; genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.<br>
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33 ile kodlu uyarı<br><br>İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Antalya için turuncu kodlu, Hatay, Osmaniye, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>Ankara: Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı -3<br><br>İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3<br><br>İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 7
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Adana: Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 10<br><br>Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Alanya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 8
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Samsun: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 4<br><br>Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
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Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1<br><br>Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 4
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MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:<br><br>Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.<br><br>Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.<br><br>Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.<br><br>Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
İstanbul ve 32 ile kodlu uyarı
Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 33 ile kodlu uyarı yapıldı.


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