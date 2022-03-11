İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor.

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi bugün planlanan uçuşların sorunsuz devam ettiğini bildirdi.
İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda uçuş operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.
UÇUŞLAR SORUNSUZ GERÇEKLEŞİYOR
Açıklamada, "Bugün planlan 771 geliş/gidiş uçuşun 211'i gerçekleşmiş, kalan 560 uçuşun da sorunsuz gerçeklemesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.
İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.
FOTOĞRAF 21
İstanbul’da kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkileyemeye devam ediyor.
Birçok noktada araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Trafik durma noktasına geldi.
Mahmutbey Gişeleri’nde kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.
Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi.
Duruma tepki gösteren sürücüler, trafiğe çözüm bulunması için yetkililere seslendi.
İstanbullunun çilesi bitmiyor: Mahmutbey'de trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Mahmutbey'de trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle özel saraçlarıyla işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Sabah dışarı çıkanlar, araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı. Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi. Yolda kalan araçlar ise itilerek çıkarılmaya çalışıldı. Yolda kalan bir kamyonet kaymaması için tekerine taş koyularak geri geri çıkarıldı.<br>
Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklarda insanlar güçlükle ilerledi. Özellikle dik yokuşlardan inenler duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.
Yolda kalan Yol Yardım aracı sürücüsü Cemal Duru \"Aracı buraya park etmiştim. Geri geri geldim. Baktım yolun altı buz. Ara sokaklar kapalı olduğundan dolayı araba buraya kadar kendi kendine kaydı. Sağ olsun basından arkadaşlar yardımcı oldu. Mahalleli ile aracımızı çıkardık. Hepsine teşekkür ediyorum. Yol yardım aracı yolda kaldı\" dedi
İstanbul'da bastıran kar yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı
İstanbul'da dünden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkanlar ara sokaklardan otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Yolda kalan araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.