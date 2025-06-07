İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 12 milyon lira değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İstanbul Havalimanı'nda 29 Mayıs'ta yapılan denetimlerde güvenlik görevlileri yurt dışına çıkış yapmak üzere havalimanına gelen 5 yolcunun X-Ray cihazına koyduğu 7 valizde çok sayıda ilaç olduğu belirledi. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine kontrol noktasına gelen polis, R.E., H.B., A.E., X.W. ve M.H. isimleri yolcuların valizlerinde çok sayıda faturasız ilacın, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ve soğuk zincire bağlı ilaçlar olduğunu tespit etti.