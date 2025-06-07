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Sivas'ta seyir halindeki otomobil alev aldı: Dakikalar içinde küle döndü

Sivas'ta seyir halindeki otomobil alev aldı: Dakikalar içinde küle döndü

13:567/06/2025, Cumartesi
AA
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Araçtaki 5 kişi Giresun'dan Sivas'a gezmeye gelmişti.
Araçtaki 5 kişi Giresun'dan Sivas'a gezmeye gelmişti.

Sivas'ta seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Sivas-Suşehri kara yolu Geminbeli geçidinde ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan araçtaki 5 kişinin Giresun'dan Sivas'a gezmeye geldikleri ve olaydan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.




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