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Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

07:4618/05/2025, Pazar
AA
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Can kaybının yaşanmadığı kazada, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Can kaybının yaşanmadığı kazada, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mustafabeyli Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.


Sürücünün otomobili yol kenarına park ederek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.




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