Gündem İstanbul için sevindiren haber Karlar eriyecek barajlar daha da dolacak
İSTANBUL

İstanbul için sevindiren haber: Karlar eriyecek barajlar daha da dolacak

İstanbul’da etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla barajların genel doluluk oranı yüzde 47.82 oldu. Halen megakentte etkili olan karların da erimesiyle önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması nedeniyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

İstanbul’da etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası barajların genel doluluk oranı yüzde 47.82 oldu. Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde yükselmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bugün itibariyle bazı barajların doluluk oranı ise Alibeyköy Barajı 53.86, Ömerli 55.02, Terkos 46.05, Sazlıdere 23.80 oldu.

Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 48'e dayandı
GÜNDEM
Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 48'e dayandı

İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
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İstanbul'da karla kapanan yolda araçlar mahsur kaldı kilometrelerce uzanan kuyruk oluştu
İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte pek çok ana arter ulaşıma kapandı. Haramidere-Beylikdüzü E-5 bağlantı yolunda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kuyruk kilometrelerce uzarken o anlar kameralara yansıdı.
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