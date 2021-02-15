Gündem İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak
İSTANBUL

İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı: Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da gece saatlerinde başlaması beklenen ve hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı düşünülen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı.
İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da gece saatlerinde başlaması beklenen ve hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı düşünülen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Gece saatlerinde başlayacak olan fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara Denizi’nde etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısı ile birçok deniz seferi iptal edilmişti.
Abone Ol Google News
Şiddetli fırtına uyarısı

Şiddetli fırtına uyarısı

Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak.
Ghezzaldan muhteşem gol

Ghezzal'dan muhteşem gol

Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde önemli mesajlar.

Son tarih 16 Şubat

Son tarih 16 Şubat

​Mesaj ile bezdiren firmaları şikayet edin.
Telefon<br>fiyatları düşebilir

Telefon
fiyatları düşebilir

​Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi.

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.