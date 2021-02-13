Gündem İstanbul için yoğun kar uyarısı Bu gece yarısı başlıyor
İSTANBUL

İstanbul için yoğun kar uyarısı: İstanbul'da kar kaç gün sürecek?

İstanbul için yoğun kar uyarısı: Bu gece yarısı başlıyor

İstanbul için beklenen kar yağışının bu gece yarısı etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Şubat hava durumu raporunu paylaştı. İstanbullular kar yağışının ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini araştırırken, Meteoroloji'nin raporunda ise gece saatlerinden itibaren il genelinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada ise İstanbul'da 30 cm kar beklendiğini açıklamıştı. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana’nın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi’nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

  • Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama: İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
GÜNDEM
Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama: İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı 3
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
GÜNDEM
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
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