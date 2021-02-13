İstanbul için yoğun kar uyarısı: Bu gece yarısı başlıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana’nın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi’nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GÜNDEM Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama: İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

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